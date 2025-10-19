「めるる」の愛称で知られる、俳優、モデルの生見愛瑠さんが自身のインスタグラムを更新。ファンミーティングを開催したことを報告しました。



【写真を見る】【 生見愛瑠 】 ファンミーティング開催を報告 「幸せな時間でしたなんか本当ーーーーに幸せな時間でした..楽しかったなぁ」





生見さんは、「ファンミーティングありがとうございました」と感謝の言葉とともに、「なんか本当ーーーーに幸せな時間でした..」と充実した様子を綴っています。







生見さんは投稿に添えられた写真で、淡いベージュのニットワンピースを着用し穏やかな表情で微笑んでいます。また別のカットでは、会場内に赤い風船のアーチが飾られた様子も確認できます。







投稿の最後には「楽しかったなぁ イントロクイズ早くやりたい！」と振り返りつつ、「またすぐ会えるのをモチベに頑張りますっ またすぐね」と次回への意欲も表明しています。







この投稿に、「最高に幸せな時間だった」「今日近くで初めて見ました イベント楽しかったよ〜」「いつも思うのが映像化してほしいぐらい楽しいい」「また今後の開催期待しております！」「こんな素敵な機会を作ってくれてありがとう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】