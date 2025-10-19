俳優の岡田准一さんが自身のＸを更新。

新プロジェクト「MILEZ」をスタートすることを明かしました。



【写真を見る】【 岡田准一 】 「新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」「『MILEZ』では様々なアングルから日本を捉え 新たな日本地図を描き出します」





岡田准一さんは「次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」「『MILEZ』では様々なアングルから日本を捉え 新たな日本地図を描き出します。」と、Ｘで報告。









更に、MILEZのインスタグラムで、岡田准一さんは「僕は長年、日本文化や時代劇に触れて未来に残すべき価値あるものを次世代に残したい。『繋ぐ』この一端に自分ができる事はないのか？そう思うようになりました。」と、投稿。





続けて「MILEZでは、僕が知る日本が誇る目利き集団が、様々なアングルから日本を捉えて参ります。過去から未来に繋がる心理の美、その繋ぎに霊性を。ご期待下さい。」と、ファンに向けて呼びかけています。



「MILEZ」の公式サイトでは「日本の伝統、文化、技術、そして後世に受け継がれるべきモノ、コトを紡ぎ、未来へとつなぐ壮大なプロジェクト。日本全国を好奇心に導かれながら巡り、新たな日本地図を描き出します。日本人の誇りを再確認し、世界の人々にその素晴らしさを鮮烈に示します。」と、記しています。







