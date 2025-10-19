豊橋競輪場の「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」決勝戦が行われ、脇本勇希（26＝福井）が単騎捲りでG3初優勝。2着は笠松信幸、3着は纐纈洸翔（こうけつ・ひろと）。総売り上げは45億4360万2600円で目標の40億円を大きく上回った。

笠松がスタートを決めて志田―纐纈―笠松―鈴木伸―小原―吉田有―寺沼―岡本―脇本で周回。

車間を切って待ち構える志田に対して、吉田有はタイミングをずらし、赤板1コーナーからスパートすると激しいモガキ合いに発展。

最後方で成り行きを見守った脇本は最終1コーナーでロング捲りを敢行。番手捲りの纐纈を最終コーナーでねじ伏せた。

「自分の距離より長めだったけど、ラインがかぶっているうちに仕掛けました」

まさに“勇気”ある仕掛けだった。

兄・雄太の記念初Vは10年8月の当地61周年。同じバンクでのG3初Vには運命じみたものを感じる。

「兄は深谷知広さんの番手にハマっての“差し”。自分は自力だったので少し上かな（笑い）」

ちゃめっ気たっぷりの返しも彼の魅力。これで来年の競輪祭の権利を獲得した。

「来年からはG1出場を増やして活躍したい」

偉大な兄の背中を追い、タイトルを目指す旅はまだ始まったばかりだ。

◇脇本 勇希（わきもと・ゆうき）1998年（平10）11月16日生まれ、福井県出身の26歳。115期生。通算490走134勝。昨年8月の地元福井でS級初優勝。G3優勝は今回が初。師匠は実兄の脇本雄太（94期）。1メートル73、67キロ。血液型A。