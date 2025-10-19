保田圭、家族で念願のラーメン店へ 夫＆長男の食事ショット披露「幸せそうな家族」「食べれてうれしそうですね」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（44）が19日 、自身のインスタグラムを更新。長男（7）が「ずっと行きたがっていた」という東京駅の東京ラーメンストリートにある「みそきん」に家族で訪れたことを報告し、ラーメンを味わう親子の写真を披露した。
【写真】「幸せそうな家族」保田圭が公開した『みそきん』を味わう夫＆長男の食事ショット ※4枚目
保田はうれしそうに「パパが連れて行ってくれました」とつづり、店内での写真をアップ。飯田と息子の2ショットや、夫でイタリア料理研究家・小崎陽一氏と長男が並んでラーメンを食べる姿が収められている。
ラーメンについては「ガッツリ系の味噌ラーメンでチャーシューが肉厚トロトロ すごく好みの味でした♪」と紹介し、「美味しかったなぁ 大満足だ〜」とハートの絵文字たっぷりにつづった。
「息子も念願叶ってご機嫌 明日からまた学校頑張れるね」と息子の様子も伝えている。
この投稿には「息子さん食べれてうれしそうですね」「幸せそうな家族」などのコメントが寄せられている。
保田と小崎氏は2013年5月に結婚。18年1月に長男の誕生を発表した。
