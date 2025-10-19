お笑いタレント東野幸治がMCを務める19日放送のカンテレの長寿バラエティー番組「マルコポロリ！」（日曜午後1時59分、関西ローカル）で後輩に「カリスマ」についてアドバイスを送った。同番組でリベンジを果たしたい芸人が集結する「目指せポロリスター！秋のリベンジ大作戦SP」にR−1グランプリ決勝に3年連続で出場していサツマカワRPGらが出演した。

サツマカワとスタッフが事前に行ったリモート打ち合わせの様子が紹介された。冒頭、サツマカワが「僕はちょっと頭打ちというか…、みんなオチのある15秒ぐらいのトークが得意なんですけど、それがわりと僕はできない自覚があるんです」と悩みを打ち明けると、東野は「めちゃくちゃ真面目や！」と驚いた。

苦悩する若手に対して、東野は「結局、やっぱり力なんですよね、お笑いって」と右手のこぶしを握り締めると、「だから、あなたがカリスマとして上り詰めたら、どこに行ってもずっとホームなんです。圧倒的に力を持っていたら、MCでもひな壇でもゲストでもどこに行ってもホームなんですよ」と力説した。

サツマカワは明治大学お笑いサークル「木曜会Z」出身のカリスマ的存在で、。あこがれる現役の学生芸人も多い。

東野は「今は、学生お笑いの流れでファンを獲得していて、言うたらカリスマやけど、そういうのをあんまり知らん人の前だとホームじゃない。そのアウェーの経験がないからちょっと今苦労しているだけで、これを突き詰めて頑張っていって本当のカリスマになったら、（テレビもネタも）2つとも手に入れられるんじゃないですか」とアドバイスを送った。