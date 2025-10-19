TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が19日、アシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。元NHKのフリーアナ中川安奈（31）に“謝罪”した。

中川は番組の中継コーナーに登場し、代々木公園で開催されているプエルトリコフェスティバルの盛り上がりを伝えた。スタジオの山本アナは、中川との縁について「就活中にお会いしたことがあるかな」と振り返ると、中川から「恵里伽さま私ね、就活中だけじゃなくてテレビ番組に一緒に出てるんですよ。学生の時に」と打ち明けられた。全く覚えがない様子の山本アナは「ええ！？何の？」と驚いた。

中川によると、2人は当時同じアナウンススクールに通っており「アナウンサーを目指す就活生の特集番組みたいなのがテレビ朝日であって。スクールに10人ぐらい集められて、やったんですけど」。田中裕二が「恵里伽さま、全然思い出してない」と山本アナの困惑ぶりを伝えると、中川は「悲しい」とポツリ。山本アナは「ごめんなさい！中川さん！」と大慌てで謝罪した。

中川はさらに「で隣の席だった、私。恵里伽さまの」と明かすと、山本アナは「うそでしょ！？」と新事実に絶叫。中川の「その時から美しくてカッコよくて、絶対にどこかキー局のアナウンサーになるんだろうなというのは思ってましたよ」との言葉には恐縮しきりで、改めて「私、本当にひどいですね！まさかこういう形でご一緒できるなんて」と驚きっぱなしだった。