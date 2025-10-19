岡田准一（44）が19日、自身のSNSで「次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」と発表した。「では様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」と概要を説明し、公式サイトの立ち上げも報告した。

公式サイトでは、趣旨を説明。「プロジェクトのはじまりは、プロデューサー・岡田准一の『未来に残したい価値あるモノ・コトを、次世代へと手渡していきたい』という強い願いでした」とつづった。その上で「日本各地には、世界に誇れる豊かな文化や卓越した技術が数多く息づいています。しかし、まだ知られていない魅力も多く、光が当たる機会を待っています。MILEZは、そんな貴重な文化資源を独自の視点で丁寧に取材し、国内外へと発信していきます。点と点がつながり、やがて一本の線となって新しい“日本地図”を描いていく−−文化を再発見し、次の世代へとつなぐきっかけをつくることが、私たちの使命です」とした。

クリエーティブディレクターに、石川県加賀市のセレクトショップPHAETONのオーナーとして知られる、坂矢悠詞人氏が就任。フォトグラファー、ライター、エディター・デザイナー、エンジニアなど、多彩なクリエーターたちが集結した。岡田は「僕は長年、日本文化や時代劇に触れて未来に残すべき価値あるものを次世代に残したい。『繋ぐ』この一端に自分ができる事はないのか？ そう思うようになりました。MILEZでは、僕が知る日本が誇る目利き集団が、様々なアングルから日本を捉えて参ります。過去から未来に繋がる心理の美、その繋ぎに霊性を。ご期待下さい」と意気込みをつづった。