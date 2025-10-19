大谷が投じたスイーパーが話題

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回0/3を投げて10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目をあげた。初回に奪った3者連続三振の“最後の1球”が話題となっている。

大谷は初回、先頭打者に四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振の離れ業を披露。4番のコントレラスはフォーシームとスイーパーの2球で追い込むと、最後は88マイル（約141.6キロ）のスイーパーを外角に投じ、空振り三振に仕留めた。

米の投球分析家はこの19球目に注目。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られるロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）でコントレラスから空振りを奪った1球を取り上げ「ショウヘイ・オオタニの邪悪な88マイル（約141.6キロ）のスイーパー」と綴り称賛した。

大谷の投球を見たファンも続々反応。「このスイーパー、えげつなすぎワロタ」「曲がり始めるの遅すぎない!?」「キレキレだ…」「これは、打てません！」「この球は死ぬほど無礼だ」「オータニは芸術家だ」「さすが大谷さん」と驚きのコメントがSNSに寄せられていた。（Full-Count編集部）