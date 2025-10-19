生見愛瑠、透けニットワンピから美脚チラリ「理想のスタイル」「ボディライン綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/19】女優でモデルの生見愛瑠が10月18日、自身のInstagramを更新。透かし編みのロングワンピース姿を公開した。
【写真】生見愛瑠、透けニットワンピから美脚チラリ
「ファンミーティングありがとうございました なんか本当ーーーーに幸せな時間でした…楽しかったなぁ」とファンミーティングの開催を報告し、感謝を綴った生見。ピンクの透かし編みのノースリーブワンピースを着用し、美しい素肌とワンピース越しにチラリと見えるスラリと伸びた脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「色っぽい」「理想のスタイル」「ボディライン綺麗」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】生見愛瑠、透けニットワンピから美脚チラリ
◆生見愛瑠、透けニットから美脚チラ見せ
「ファンミーティングありがとうございました なんか本当ーーーーに幸せな時間でした…楽しかったなぁ」とファンミーティングの開催を報告し、感謝を綴った生見。ピンクの透かし編みのノースリーブワンピースを着用し、美しい素肌とワンピース越しにチラリと見えるスラリと伸びた脚を披露した。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「色っぽい」「理想のスタイル」「ボディライン綺麗」「ピンク似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】