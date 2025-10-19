東京ホテイソン「一橋祭」出演決定 トークショー開催【学祭JACK2025】
【モデルプレス＝2025/10/19】お笑いコンビ・東京ホテイソンが、11月22日に開催される「学祭JACK2025 in 一橋祭〜東京ホテイソントークショー〜」に出演することが決定した。
「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による企画団体「AGESTOCK実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベント。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出演し、盛況のうちに幕を閉じた。2025年は、早稲田大学・明治大学・東京女子大学・一橋大学の4大学で開催。全7組のゲストによるトークショーに加え、早稲田アリーナでは1組のアーティストによるライブを行う。
一橋祭では、東京ホテイソンが出演。東京ホテイソンはSNS上の芸人相方募集掲示板で出会い、2015年に結成された2人組のお笑いコンビで、たけるの出身地である岡山県の郷土芸能「備中神楽」をモチーフにしたツッコミが特徴で人気急上昇中。2人のトークで、会場を笑いの渦に巻き込む。（modelpress編集部）
【名称】学祭JACK2025 in 一橋祭〜東京ホテイソントークショー〜
【日程】2025年11月22日（土）
【開場】13：00／【開演】13：30
【会場】一橋大学国立キャンパスインテリジェントホール（〒186−0004 東京都国立市中2丁目1）
