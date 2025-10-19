西山茉希、スラリ美脚際立つカジュアルコーデ披露「脚長すぎ」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/19】モデルの西山茉希が10月18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つカジュアルコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】西山茉希、パーカーからスラリ美脚輝く
西山は新幹線に乗るまでにしなくてはいけなかったことを5つの「ミッション」として投稿。ワークショップを行うための準備や、娘たちをそのために甥のところに預ける準備、送迎など、出発までの多忙な様子を綴り「さっそくつかれた」と締めくくっている。
また、ブラックを基調としたカジュアルなコーディネートで、大きなスーツケースに腰をかけ笑顔を見せる姿や、そのスーツケースを移動させているショットも投稿。ロングパーカーの下には、太もも部分からのぞくスラリと長い脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「スタイルレベチ」「大忙しでも変わらず美しい」「全身完璧」「写真集みたい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
西山茉希、美脚際立つカジュアルコーデ披露
西山茉希の投稿に反響
