それどこの？→ 実は【GU】なんです♡ サイズ欠け前にGET推奨！「激かわシューズ」
Y2Kトレンドの再燃で注目を集めている、もこもこ素材のシューズ。コーデに取り入れるだけで、シーズンムードとトレンド感をプラスできます。【GU（ジーユー）】から登場した「ムートンスリッパ」は、さっと履けて即おしゃれ見えしそう。今季持っておきたいシューズは、早めチェックが吉かも。
秋冬のデイリーコーデでヘビロテしたい！
【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）
内側にふわふわのフェイクファーを使用しており、見た目だけでなく足先まであたたかく感じられそう。足首あたりまでの丈で、さっと履きやすいのが嬉しいポイント。ソールは約3cmの厚みがあり、さりげなくスタイルアップできるかも。ブラウン・ブラック・ベージュ・ダークブラウンの全4色展開です。
ジーンズ合わせで旬なカジュアルコーデに
カジュアルなジーンズコーデに「フェイクムートンスリッパ」を合わせた着こなし。ジーンズの裾からチラ見えするフェイクファーがあたたかみを醸し出し、シンプルなワンツーコーデもこなれ見え。アッパーには撥水加工が施されているので、小雨や雨上がりすぐのお出かけでも気兼ねなく履けそうです。
Writer：licca.M