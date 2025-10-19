それどこの？→ 実は【GU】なんです♡ サイズ欠け前にGET推奨！「激かわシューズ」

Y2Kトレンドの再燃で注目を集めている、もこもこ素材のシューズ。コーデに取り入れるだけで、シーズンムードとトレンド感をプラスできます。【GU（ジーユー）】から登場した「ムートンスリッパ」は、さっと履けて即おしゃれ見えしそう。今季持っておきたいシューズは、早めチェックが吉かも。

秋冬のデイリーコーデでヘビロテしたい！

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

内側にふわふわのフェイクファーを使用しており、見た目だけでなく足先まであたたかく感じられそう。足首あたりまでの丈で、さっと履きやすいのが嬉しいポイント。ソールは約3cmの厚みがあり、さりげなくスタイルアップできるかも。ブラウン・ブラック・ベージュ・ダークブラウンの全4色展開です。

ジーンズ合わせで旬なカジュアルコーデに

カジュアルなジーンズコーデに「フェイクムートンスリッパ」を合わせた着こなし。ジーンズの裾からチラ見えするフェイクファーがあたたかみを醸し出し、シンプルなワンツーコーデもこなれ見え。アッパーには撥水加工が施されているので、小雨や雨上がりすぐのお出かけでも気兼ねなく履けそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：licca.M