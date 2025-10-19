リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。2本目の特大弾に対するドジャースブルペンの反応が話題となっている。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも左中間へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

米スポーツ専門局「CBSスポーツ」は「彼らも私たちと同じように驚いていた」として、インスタグラムに2本目の本塁打の動画を投稿。米中継ではフリーマンが頭を抱える様子が映し出されていたが、ブルペンも“錯乱”していた。ベシアやバンダが頭を抱えるなど、狂喜乱舞の様子が話題となっている。

米ファンが「この一発にはきっと見ていた全員が同じ反応をしたはずだ」「アレックス・ベシアは私のようだ」とコメントを寄せれば、X上の日本人ファンからも「『味方で本当によかった……』って思ってそう」「ドジャースブルペンのこの多種多様な反応が1つの画角に収まってる絵面好きすぎる笑」などの声が上がっていた。

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、投打で躍動する。



（THE ANSWER編集部）