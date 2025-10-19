「ごめん、残業はウソでした」妻子を置いて、喫茶店に逃げていた夫 →『まさかの人物』に見つかって！？

知人から聞いたエピソードです。

出産後は実家に里帰りし、産後3カ月で自宅に戻ると夫は喜びましたが、間もなく残業が続き帰宅が遅くなりました。

「仕事なら仕方ない」と思い、ワンオペ育児をしながら何とか頑張っていたのですが……。

夫婦なのにワンオペ……

夫の告白に知人は最初は怒りを覚えましたが、話を聞くうちに自分の態度を省みて反省しました。

お互いの思いを伝え合い、夫は家事育児を手伝い、私は帰宅したくなる雰囲気づくりを心がけると約束しました。

こうして夫婦で歩み寄るきっかけとなったそうです。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：乙野

FTNコラムニスト：Junko.A

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。