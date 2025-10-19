“グラビア界の超新星”南あみ、色っぽいバニーグラビアをネット絶賛「永久保存」「似合ってて可愛い」
グラビアアイドルの南あみが18日にインスタグラムを更新。バニー姿を公開すると、ファンから「似合ってて可愛い」「永久保存」などの声が集まった。
南が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、ミラーボールのそばでバニーのコスプレをした南が凛々しい表情で佇む姿が収められている。投稿の中で南は「ミラーボール意外と軽かった！見た目めっちゃ重そうじゃない？？？」と撮影を振り返っている。
彼女の色っぽいバニー姿にファンからは「似合ってて可愛い」「めっちゃくちゃ可愛いです!!」「永久保存ですね」といった反響が寄せられている。
■南 あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。
引用：「南あみ」インスタグラム（＠amichan0907）
