シンガー・ソングライターのＡＫＡＳＡＫＩが１９日、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯ ＦＭ ＬＩＶＥ ｉｎ 渋谷音楽祭」に出演した。

総再生回数１億回超えの「Ｂｕｎｎｙ Ｇｉｒｌ」で話題となった現役大学生。同曲は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」の主題歌ともなっている。国内外のステージに立ち、国内最大の年越しフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ ２５／２６」の出演も決まった。

「やっほー大学生です」とあいさつ。曲間でパフォーマンスをしていない間にファンから「かわいい」「かっこいい」の声が飛ぶと「何も言うとらん。何それ？赤い棒」とファンの持つペンライトをいじった。

パフォーマンスは圧巻だったが、ＭＣでは「東京（でのイベントのが）久々で緊張しちゃって、どうする？ＭＣ下手になった」とたどたどしくなることも。「楽屋で弁当食べてなくて、元気ない」と理由を明かし、笑いを誘っていた。

１２月からは日本人ソロアーティストとして史上最年少でアジアツアーを行う。「お願いがあって。買えっつう話なんですけど」とバンドのリズムに合わせてＰＲ。意気込みを聞かれても「チケット買ってください」と笑った。

ライブを終え「ホールが初めてだったから、（ファンが）座っているのが新鮮。いろんな赤い棒をやってくれたのでうれしかった」と笑顔。歌詞は自ら考えているそうで「こうなってきて、パソコンやるの、音入れて歌入れたらできちゃう」と天才ぶりも見せていたが、ほめられると「いやぁ〜」と照れていた。