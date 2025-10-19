森崎ウィン＆Snow Man向井康二、タイのおすすめ紹介 向井の“イケメン兄”もサプライズ登場
日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）でW主演を務める、俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二が、20日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】ムエタイの実力を発揮！向井康二
母がタイ人の向井と隣国ミャンマー出身でタイにもなじみの深い森崎が、年間観光客数3000万人超え、大人の女子旅で人気急上昇中のタイのおすすめ旅行プランをプレゼンする。今回はタイ国政府観光庁がSPサポーターとして出演。向井の母からもユニークな応援メッセージが送られる。
タイは、日本から飛行機で6時間、深夜便だと早朝着でたっぷり満喫できる。宇宙をイメージした豪華ホテルも手頃な値段で、タイ最大級の複合施設・アイコンサイアムに行けばタイ全土を旅した気分になれる。また、ミシュランガイドのビブグルマン獲得の激安地元メシや、共演する映画撮影時に2人が通った夜メシ屋、絶品もち米スイーツなどに“しゃべくりメンバー”も興味津々。Snow Manゆかりの寺院や、森崎のおすすめ「全員ゴッドハンド」のタイマッサージ店も紹介する。
森崎は、タイ人も驚くほど激辛料理が得意だという。そんな森崎が「めちゃくちゃおいしい」とおすすめするタイ料理をみんなで試食する。あまりの辛さに向井は悶絶。クセになる辛さに、メンバーも汗をかきながら箸が進む。
さらに、向井兄弟が幼少期に通っていたタイのムエタイジムを紹介。世界各国から生徒が集まる名門で、トレーニングはかなり過酷だったという。実はこのジムに通ったことが向井兄弟デビューのきっかけに。スタジオには向井の兄がサプライズ登場する。
一方、森崎は中学時代、出家するためミャンマーに一時帰国。托鉢に出るときは裸足で街中を歩き、さらにサッカーも裸足でプレーしていたため「足の裏は強い」と豪語する。
そして、タイからムエタイジムのトレーナーが来日。向井は当時を思い出してミット打ちに挑戦する。華麗なミットさばきを披露するが、兄のまさかの緊急参戦で、「俺より目立ったらアカン」とダメ出し。トレーナーの正体に一同騒然となる。
