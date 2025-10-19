タレント長嶋一茂（59）が19日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。入店したチャーハン専門店が気に入って、出資するから支店を出さないかと店主に“オファー”した。

東京・新橋駅前のニュー新橋ビルを訪問。「おれ、チャーハン好きだから」と、ロケ中に仕入れた情報からチャーハン専門店に入店。メインメニューがチャーハン単品で、大盛りオーダーもできないシステムが気にいったようで、一茂は「こういう店をずっと探していた。なかなか見つからなかったけど」と告白した。すると、かまいたち山内健司が「ここ1店舗だけなの？」と質問。店主は「今は、ここ1店舗だけしかない」と答えた。

一茂は「オレも山内と同じこと考えてた」と語り「もう1店舗、オレと山内でカネ出すんで、やりませんか」とチャーハンを食べながら出店オファー。山内も乗っかるように「出しませんか？」とかぶせてきた。

店主は「チャーハン極めるのは大変なので、簡単にはちょっと…出したい気持ちはあるんですけど」と支店拡大の気持ちを持ちながらも即答はせず。山内が「お兄さんが立ち上げたの？」と聞くと、店主は「ではないんですけど、継承してという形なんですけど、3代目ぐらいのですね」と答えた。

山内は「これは絶対、ヒットしますよ」と話すと、一茂は「確かに。めちゃくちゃウマいもん」と話した。山内は前のめり気味に「あとは土地だけですね。どこに出すか」と具体的な話に。店の広さを見た一茂は「これだけだったら、ウチの事務所の駐車場でもいいかもしれない」と頭の中で絵を描き始めた。濱家は「えっ、一茂さんの駐車場で始めるんですか？」とツッコミを入れた。