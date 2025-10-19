与えられた“ものづくり”の力で、異世界の樹海生活を快適に過ごせるか？／異世界のすみっこで快適ものづくり生活
『異世界のすみっこで快適ものづくり生活 ~女神さまのくれた工房はちょっとやりすぎ性能だった~』（長田信織：原作、西山アラタ：漫画、東上文：キャラクター原案/KADOKAWA）第2回
【漫画】『異世界のすみっこで快適ものづくり生活 ~女神さまのくれた工房はちょっとやりすぎ性能だった~』を第1回から読む
ブラック企業勤めで心身ともにボロボロの中、交通事故で命を落としたソウジロウ。過去の善行により女神から神器を授かったソウジロウは、「味のしないメシはもう嫌だ。平穏な田舎暮らしがしたい」と願い、とある異世界で魔境とされる森に転生した。女神から授かった神器は“クラフトギア”といい、シェルターや井戸、ベッドまでも簡単に加工できる優れた力だった――！ 9月26日に最新3巻が発売された『異世界のすみっこで快適ものづくり生活 ~女神さまのくれた工房はちょっとやりすぎ性能だった~』はモノづくりに大活躍の力を手に入れた男が、魔境で快適ライフをスタートさせる物語です！ ※一部期間限定でお届けします
