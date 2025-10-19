キム・ヘソンはPS“出場ゼロ”も「野球人生において大きな助けとなる」韓国メディア称賛「集中力を失わずに徹底的に準備している」
ポストシーズンでのキム・ヘソンの姿勢を韓国メディアが称えた(C)Getty Images
ドジャースは2年連続のワールドシリーズ進出を決めたが、韓国プロ野球から今季加入したキム・ヘソンはロースター入りを果たしているものの、ポストシーズンではフィリーズとの地区シリーズ第4戦に代走で1試合出場したのみとなっている。
【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「『出場ゼロなのに』キム・ヘソンはチームのことだけを考えるバカなのか？」と題した記事を掲載。「守備や打撃は行わず、走塁プレーのみで10分にも満たない時間だった。サヨナラの得点という強い印象は残したものの、選手としては物足りなさを感じるのは当然のことだろう。結局、リーグ優勝決定シリーズでもロースターには入ったが、出場はゼロだった」と伝えている。
同メディアは「どの選手も試合に出たいと思っている。公には口に出さなくても、出場したくない選手はいない。このような舞台であればなおさらだ。キム・ヘソンはKBOリーグでプレーしていた頃、常に主力選手であり、ポストシーズンも当然、ベンチではなくグラウンドで経験してきた」とした。
「表に出さなくても表情がこわばることもあるだろう」と26歳の心情を慮ったが、「キム・ヘソンにはそのような気配が全くない。むしろ、黙々とベンチで拍手を送り、いつ投入されるかわからない状況に備えて、集中力を失わずに徹底的に準備している」と、ひたむきな姿勢を称えていた。
さらに「勝利の後には、いつも明るい笑顔でチームメイトと勝利を分かち合っている。チームの主力選手たちがキム・ヘソンを忘れずに気遣っているのも印象的だ」とし、大谷翔平や山本由伸はもちろん、クレイトン・カーショーなど他の選手たちもキム・ヘソンと喜びを共有し、グラウンドでプレーしなくても、チームメイトと一体となっていることを強調した。
ワールドシリーズ進出を決めた後のシャンパンファイトでも表情は明るかったキム・ヘソン。世界一を決める大一番でも引き続きロースター入りする可能性が高いが「ワールドシリーズでは、より緊迫した試合展開が多くなる可能性があり、試合の中盤から終盤にかけてキム・ヘソンをもっと頻繁に見かけることができると予想される」と伝えた。
「キム・ヘソンもこれまで集中してメジャーリーグのポストシーズンの雰囲気に適応してきたため、この経験は今すぐでなくても、将来の野球人生において大きな助けとなるだろう。キム・ヘソンがチームのワールドシリーズ2連覇に貢献する場面を作ることができれば、来シーズンの彼の立場にも良い影響を与える可能性がある」と、ワールドシリーズでの活躍に期待を寄せていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]