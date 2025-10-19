◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

８打差１１位から出た石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８と伸ばして通算２アンダーとしたが、プレーオフに１打及ばず３位だった。

「いいパットも入ったし、入れたかったなっていうパットもあった。最後はパッティングがスコアを左右してくるような展開になった。楽しかったけど、悔しい気持ちもある。それを明日から練習にぶつけていくしかないと思う」と振り返った。

４番パー５で第３打を１メートル強につけてバーディー。７番ではバンカーから直接カップに沈めてギャラリーを沸かせた。難関の９番ではフェアウェーからの第２打をグリーン左前のバンカーに入れた。打った瞬間に「あー」の声が漏れたバンカーショットは７メートル近くオーバーするピンチ。それをねじ込みパーをセーブし、ガッツポーズを繰り出した。

最終組の５つ前からスタートした石川は、５打差５位で折り返した。終盤にスコアを落とす選手が続出し、結果１打差。１メートル強のパーパットがカップを１周して外にはじかれた１６番が悔やまれる。

「優勝は（清水）大成次第っていうのは思っていた。前半自分が２アンダーで回って順位が上がっていたので、相対的に見て、いいプレーができているんだなと思ったし、後半も淡々とプレーができていた。（１０番で）３パットがあったり、ボギーだったり、バーディーチャンスが決められなかったりしても、変に攻めすぎずに調子が悪くなったりはなかった。そこは良かった」と語った。これまで２位が３度の大会で、今回は２度目の３位。１５度の出場でトップ３入りは５回と惜しい戦いが続いている。