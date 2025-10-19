ミュージカル「アニー」の最終オーディションが19日、都内で開かれ、主人公アニー役に下山夏永（かえ）さん（10）と、牧田花さん（10がダブルキャストで選ばれた。共に小学4年生。名前を呼ばれた2人の瞳には、大粒の涙がこぼれ、最終オーディションまで残った仲間と「頑張ったね」と称え合っていた。

上演は来年4月25日〜5月11日（予定）で、東京・新国立劇場・中劇場で開幕する。

アニーは、1924年にアメリカで新聞連載が始まったマンガ「ザ・リトル・オーファン・アニー（小さい孤児アニー）」をもとに、77年に米・ブロードウェイのアルヴィン劇場（現ニール・サイモン劇場）で誕生したミュージカル。アメリカ演劇界で最高の栄誉と言われる「トニー賞」で、作品賞など7部門を受賞する名作として愛されている。

日本ではことし上演40周年を迎え、これまで約199万人を動員。来年200万人を突破する見込み。

下山さんはこれまで舞台経験はなく、今回が2度目のオーディション挑戦。「昨年は最終オーディションで落ちたので、最後をしっかりやりました」。伝えたいのは「ママは（会場にいて）もう知っているので、パパに1番最初に伝えたいです」と笑った。

牧田さんは劇団四季のミュージカル「アナと雪の女王」（2022年12月〜24年12月）でヤングアナを演じた経験を持つ。大役が決まり「この子、面白いと思われるアニーになりたい」と思い。「最後まで応援してくれた」という祖母に、合格を伝えたいと明かした。