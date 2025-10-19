あすは前線によって、東・西日本の太平洋側の地域では、明け方まで雨が降るでしょう。その後、全国的に曇り空が広がりますが、昼頃から西日本を中心に晴れ間が見えそうです。一方で、北陸や山陰地方の沿岸部では、昼すぎから雨が降りだす見込みです。また、旭川などの道央では平地でも雪が降る可能性があるでしょう。

あすの気温です。西日本は各地で最高気温が25℃以上の夏日となるでしょう。東・北日本は20℃前後で、この時季らしい気温となりそうです。日中気温が上がっても、朝晩は20℃を下回るところが多くなる見込みです。気温差が大きくなるため、体調管理を万全に行ってください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路：13℃

青森 ：12℃ 盛岡：15℃

仙台 ：20℃ 新潟：19℃

長野 ：21℃ 金沢：23℃

名古屋：25℃ 東京：20℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：24℃ 松江：22℃

高知 ：27℃ 福岡：24℃

鹿児島：24℃ 那覇：31℃

週間予報です。前線が南下し、西日本はあすの午後から、東日本は水曜日くらいから次第に天気が回復するでしょう。木曜日以降は広い範囲でおおむね晴れる見込みです。一方で、沖縄は前線の影響で雨が続くでしょう。火曜日からは最高気温が20℃前後のところが多くなり、全国的に一気に秋が深まりそうです。