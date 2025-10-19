ピン芸人の吉住（35）が18日放送のテレビ東京系「考えすぎさん」に出演。同じ所属事務所の先輩、バカリズムについて語った。

吉住は「バカリズムさんが女子たちの心をつかみすぎている」と切り出し、「最近ネイルサロンとか行くときに、サブスクで映画とかドラマとか見てていいですよ、っていうのがあって。自分芸人って言わないので、（店員に）『知ってます？バカリズムっておもしろいですよ』って（言われる）。どのネイルサロンとかでもバカリズムさんのドラマとか流れてて。若い女性に面白さを説かれる時間がある」と語った。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「たしかに『架空OL日記』あたりから異常だよね」と共感。DJ松永は「意味わからないですよね。あそこの空間の会話なんて見たことがない」と、作品性を称賛した。

吉住は「出力変えてるだけで、コントにするときはちょっと笑いにしやすい出力にしてて、ドラマのときはみんながわかりやすい、面白がれるラインでっていうので、この温度を使い分けられるのがすごいなと思うし。正直、自分より年下の女の子が何考えていることなんか、わからなくないですか」と解説した。

DJ松永は「あの年齢の、あのキャリアの方ってどんどんズレていくのが一般的なイメージなんですけど」とバカリズムの感覚を褒めた。