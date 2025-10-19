ランボルギーニ・ディアブロ（1995年式）

オーナー：マイク・ユールズ氏

【画像】ディアブロにXJ220、Gr.Cポルシェも 秘密のスーパーカー・クラブ 圧巻の参加車たち 全141枚

1990年のル・マン24時間レースでクラス優勝を遂げたユールズは、1995年のレギュレーションへ抜け穴があると気が付いた。「ホモロゲーションは1台で大丈夫でした。チームのメンバーで話し合い、ランボルギーニにアプローチしたんです」



ランボルギーニ・ディアブロ（1995年式）と、マイク・ユールズ氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

当時のランボルギーニは、新体制になったばかり。「シャシーを英国へ運び、そこでマシンを組み立てました」。と振り返る。新しく開発したスペースフレームへ、180度向きを変えたV12エンジンが載り、ヒューランド社製トランスミッションが組まれた。

テスト走行は、フランスのポール・リカール・サーキットで実施。ところがランボルギーニは、レースへの挑戦に後ろ向きだった。新たに持ち込まれたV12エンジンは「酷いもの」だったという。「彼らは諦めさせるために、全力を尽くしたようです」

チームへの投資者は、ランボルギーニを提訴。計画は中止に追い込まれ、ディアブロがコース上で競うことはなかった。マシンは南アフリカへ運ばれ、28年も放置されてしまう。だが近年レストアされ、レースイベント・デビューを果たしたばかりだという。

ポルシェ962 C（1987年式）

オーナー：ヘンリー・ピアマン氏

ジャガーEタイプを専門とする、イーグル社を創業したピアマン。ル・マン24時間レースは、毎年のように観戦してきたと振り返る。1988年を戦ったポルシェ962 Cは、2位に付けていた時間帯もあったが、総合6位でフィニッシュした。



ポルシェ962 C（1987年式）と、ヘンリー・ピアマン氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

シャシー番号8のこのマシンは、彼が所有するグループCカー・コレクションの1台。1988年当時はレッドとイエローのシェル・ダンロップ・カラーに塗られていたが、今は1987年時のロスマンズ・リバリーへ変更されている。

「トランスミッションはフルシンクロで、空力特性も素晴らしく、ブレーキは強力。驚くほど扱いやすいですよ」。と、レーシング・ポルシェの乗りやすさを強調する。「24時間酷使することが前提なので、リビルドも2年は不要です。パソコンもいりません」

ジャガーXJ220（1993年式）

オーナー：ベン・クラーク氏

「夢のクルマだったんです」。と話す、クラーク念願のジャガーXJ220の走行距離は、僅か4000km。希望通りの仕様を探すのに、かなりの時間を割いたという。不具合があり、相当な費用を投じて修理もしているが、完了までに1か月半かかった。



ジャガーXJ220（1993年式）と、ベン・クラーク氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

その内容は、燃料系統にベルト、シール類、エンジンのリビルドなど。新しいタイヤだけでも、5000ポンド（約99万円）払ったという。「クラッチペダルやステアリングは、とても重いんです。走り出せば問題ないんですが、駐車は大変です」

パワフルな後輪駆動で、挙動へ慣れるのにも時間がかかったらしい。タイヤを減らさないよう、気も使っている。それでも、クラークの好きな気持ちは変わらない。

「サイズは凄く大きい。敬意を払って乗る必要がありますね。アクセルペダルは迂闊に踏めません。ブレーキはキーキーうるさくて、効きが弱いですが、XJ220は大好きです。何よりスタイリングが最高。眺めているだけで、幸せになれます」

フェラーリF40（1990年式）

オーナー：チャールズ・クレイヴン氏

英国のスーパーカー専門店、DKエンジニアリング社を訪れたクレイヴンは、F40か288 GTOという、究極の2択へ迫られた。銀行からすべての預金をおろし、最終的に選ばれたのはイエローのフェラーリだった。



フェラーリF40（1990年式）と、チャールズ・クレイヴン氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

それ以来、彼は積極的に乗っている。2024年は、英国からスペインを目指してもいる。「何の予定も組まずに向かいました。助手席に枕を置いて、仮眠しながら。目立ったトラブルは、今のところありません。機械関係の簡単な修理は、自分で済ませています」

「ブレーキパッドとフルードの交換や、サスペンションのリフレッシュも、意外と簡単ですよ」。と話す彼のF40は、LM仕様へアップグレードされている。イタリア・パドヴァのミケロット社を訪れ、部品を可能な限り購入したそうた。

ウイングにロールケージ、ステアリングラック、サスペンション、ブレーキ、18インチホイールがLM用とのこと。「スカイラインGT‐R用のアペックス・ブーストコントローラーを組んでいて、1barなら525psくらい。普段は1.4barで、600psにしています」