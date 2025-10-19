簡単に10台は数えられるフェラーリF40

2025年の初夏、英国シルバーストン・サーキットで開かれたのが、スーパーカー・ドライバー・シークレット・ミート。会場入りしてすぐ、筆者は現実離れした景色へ目が点になった。フェラーリF40ですら、簡単に10台は数えられたのだから。

【画像】ディアブロにXJ220、Gr.Cポルシェも 秘密のスーパーカー・クラブ 圧巻の参加車たち 全140枚

サーキットへ続く道路脇には、カメラやスマートフォンを構えたクルマ好きがぎっしり。新しいポルシェ911 GT3が通過しても、彼らは互いに談笑したまま。メルセデス・ベンツSLRマクラーレン級でなければ、写真へ残す気はないらしい。



2025年のスーパーカー・ドライバー・シークレット・ミートの様子：サーキット専用フェラーリの、FXX K ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

イベントの代表は、ローラやトムスといったレーシングカーの設計を手掛けたアンドリュー・ソービー氏の息子、アダム氏。スーパーカー・オーナー対象のカークラブを、彼は15年前に立ち上げている。入会には当然、特別なモデルを所有している必要がある。

当初はスーパーマーケットの駐車場で集まるような規模だったそうだが、2025年には世界有数のイベントへ成長。英国編集部は、勇気を振り絞って富裕層が大勢集うこのミーティングへ潜入してみた。今回は、参加車両の一部をご紹介させていただこう。

協力：スーパーカー・ドライバー

パガーニ・ゾンダR（2010年式）

オーナー：マイク・イン氏

イタリアのスーパーカー・メーカー、パガーニによるゾンダの究極形といえるのが、ゾンダR。同ブランド初のサーキット専用モデルで、10台しか作られていない。だがインの1台は、公道走行が可能。巨大なウイングやカナードは、そのままでも。



パガーニ・ゾンダR（2010年式）と、マイク・イン氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「パガーニは昔から大好き。BBCのトップギアで見て、これはヤバイと思ったんですよね」。と話す彼は、2021年に友人から購入したという。当時はアメリカに住んでいたが、V12エンジンのノイズは凄まじく、走行できるサーキット自体が限られたそうだ。

そこで、英国のラザンテ社へクルマを輸送。公道を走れるよう改造してもらった。ウインカーだけでなくエアコンが追加され、車高も高められている。ボッシュ社製の電気系統が、難題だったという。「ボディの内側には、かなり手が加えられています」

フェラーリ288 GTO（1985年式）

オーナー：ザク・ブラウン氏

マクラーレン・レーシングを率いるブラウンは、2025年のカナダ・グランプリを終えてシルバーストンに駆けつけた。モータースポーツ界で最も多忙な1人といえる彼だが、時差ボケは微塵も感じさせない。



フェラーリ288 GTO（1985年式）と、ザク・ブラウン氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

デモ走行では、ブラウプンクト・リバリーのポルシェ962でコースを周回し、会場を湧かせていた。そんなブラウンが会場へ乗り付けたのが、真紅のフェラーリ288 GTO。「ずっと欲しいクルマだったんです。古いクルマの方が、断然好きですね」。と笑う。

40年前にマクラーレンのライバルが生み出したモデルへ乗る彼の姿は、希少に思えるかもしれない。だが、ACコブラやポルシェ959、ランボルギーニ・カウンタックも所有する、真のスーパーカー・マニアなのだ。もちろん、マクラーレンも複数持つそうだが。

ケーニグセグ・ワン：1（2014年式）

オーナー：カリーナ・リマ氏

リマが所有するケーニグセグは、正確にはワン：1.037と表現すべきかもしれない。これは開発時の試験台となった車両で、ロールケージが備わり、エグゾーストなどの部品が特別。その結果、6台の量産仕様より約50kg重い。



ケーニグセグ・ワン：1（2014年式）と、カリーナ・リマ氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ワン：1はパワーウエイトレシオを示し、車重がかさむぶん、比率も異なるはず。とはいえ、些細なことではある。0-300-0km/hの世界記録を樹立し、フランスのスパ・フランコルシャンと日本の鈴鹿サーキットで、最速記録を残した公道用モデルだからだ。

今まで出したスピードを彼女へ聞いてみると、「350km/hから360km/hくらいかしら」。とさらりと答えた。「スコットランドへの旅行が、一番楽しかったですね」。維持費はどのくらいか質問したが、「考えたくないこともあるわ」。と笑い飛ばした。

ノーブルM600（2011年式）

オーナー：ジェームズ・ボーモント氏

ノーブルM600の非公式開発ドライバーと呼べそうなのが、ボーモント。「素晴らしいマシンですが、生産数が少なく、細部が未完成といえました」。確かに、2010年から2018年にかけて、約30台しかラインオフしていない。



ノーブルM600（2011年式）と、ジェームズ・ボーモント氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「ノーブルに務めていた技術者へ、今はお願いしています。ブレーキの再設計が、次に控えているんです」。と話す彼は、ラインオフした当時の姿を保つべく、6年に渡り努力している。積極的に走らせており、走行距離は3万2000kmへ伸びてもいる。

「制御モジュールをアップグレードし、ソフトウエアで管理できる最新のコンピュータを実装しています。従来のものは、それぞれが有線で繋がっているだけでしたから。既に異音が出ていて、故障すると手に負えなさそうだったので」

この続きは、秘密のスーパーカー・クラブ（2）にて。