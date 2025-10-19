MLBのレジェンド、デービッド・オルティスさんが大谷翔平選手を称賛しました。

3連勝でブリュワーズとの第4戦を迎えたドジャースは大谷選手が「1番・投手兼DH」で出場。初回に先制ホームランを放つと、4回、7回にもホームランで3打数3安打3打点1四球の活躍。投手としては初回を3者連続三振でスタートさせるなど7回途中、被安打2、無失点でファンに衝撃を与えました。

大谷選手はこの活躍でシリーズMVPを獲得。試合後のインタビューでは「全員で勝ちきったと思っているので、代表として(MVPを)受け取っているような気持ち」とチームメートに感謝しました。

大谷選手の活躍にオルティスさんは自身のSNSを更新しスペイン語で「大谷は別次元の存在だ」とコメントし、泣き顔の絵文字と共に2ショット写真を投稿しました。

オルティスさんはドミニカ共和国出身でレッドソックスなどMLBで20年プレーしファンからは「ビッグ・パピ」の愛称で親しまれていました。現役時代は通算541本塁打を放ちオールスターへは10度選出されたほか、レッドソックスを3度ワールドシリーズ優勝へ導き、2022年にはアメリカ野球殿堂入りも果たしました。

2016年を最後に現役を引退するとアメリカでMLBの野球解説をするなど活躍。2023年のWBCで侍ジャパンが優勝した時には大谷選手にインタビューするなど親交がありました。