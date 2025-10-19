ロッテリアの塩キャラメルフェアで、秋の贅沢スイーツを堪能しよう♪

ロッテリアの秋限定「塩キャラメルフェア」が10月15日よりスタート♡フランス産ロレーヌ岩塩を使用した濃厚な塩キャラメルを楽しめる新作スイーツ3品を発売。ミルクベースのパフェシェーキ（490円）、サクサク食感のパイ（250円）、もちもちチュロにディップできる塩キャラメルソース（290円）と、甘じょっぱい味わいが秋のティータイムにぴったりです♪

プチ贅沢♡塩キャラメルパフェシェーキ

～ショコラマカロン付き～ 塩キャラメルパフェシェーキ

「～ショコラマカロン付き～ 塩キャラメルパフェシェーキ」は、ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、ホイップクリーム・クラッシュナッツ・ショコラマカロンをトッピング♡

フランス産ロレーヌ岩塩のまろやかな塩味がキャラメルの甘みを引き立て、奥深い甘じょっぱい味わいが楽しめるプチ贅沢スイーツです。

フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場

とろ～り♡塩キャラメルパイ

塩キャラメルパイ

塩キャラメルパイは、サクサクのパイ生地で塩キャラメルフィリングを包んだ秋スイーツ♡一口食べればアツアツのキャラメルがとろりと溢れ、甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がります。

250円（税込）で手軽に楽しめるので、ティータイムやおやつにぴったりです♪

サクもち食感♡ディップチュロ

ディップチュロ 塩キャラメルソース

ディップチュロ 塩キャラメルソースは、もちもち食感のチュロをホイップクリーム＆塩キャラメルソースにディップして楽しむスイーツ♡

フランス産ロレーヌ岩塩を使用した甘じょっぱいソースで、食後のデザートや軽食にも最適です。価格は290円（税込）、一部店舗を除く164店舗で販売予定です。

秋限定♡ロッテリアの塩キャラメルフェア

ロッテリアの秋限定「塩キャラメルフェア」は、甘さと塩味の絶妙なバランスが楽しめる新作スイーツ3品をラインナップ♡

プチ贅沢なパフェシェーキ（490円）、アツアツとろりの塩キャラメルパイ（250円）、もちもちチュロにディップできる塩キャラメルソース（290円）で秋のティータイムを満喫できます。

11月下頃までの期間限定、なくなり次第終了です♪