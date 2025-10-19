秋に行きたい「青森県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「八甲田山酸ヶ湯温泉周辺ルート」を大差で抑えた1位は？
紅葉が山肌を彩り、湖や渓流に色が映える秋の青森。日常を少し離れた場所で、季節の深まりを楽しめるのもドライブの魅力です。
All About ニュース編集部は10月6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「秋に行きたい絶景ドライブスポット（北海道・東北地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋に行きたい青森県の絶景ドライブスポット」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果】
ブナやカエデが鮮やかに色づく八甲田周辺のワインディングは、温泉と紅葉が同時に楽しめます。総ヒバ造りの混浴大浴場である通称「ヒバ千人風呂」を有する「酸ヶ湯温泉」も、日帰り入浴におすすめです。
回答者からは「温泉が好きだから」（30代女性／大阪府）、「温泉巡りをしたい」（20代女性／山形県）、「八甲田山の絶景を見て圧倒されたい」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
十和田湖は冬でも凍結しないことから「神秘の湖」とも呼ばれ、湖畔にあるパワースポットの「十和田神社」も有名。奥入瀬渓流は国の天然記念物にも指定され、滝や岩など見どころが豊富です。
回答コメントでは「綺麗な渓谷が見れそう」（20代女性／青森県）、「湖面に写る紅葉の風景も美しそうだから」（40代女性／神奈川県）、「滝と紅葉に癒やされる」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「秋に行きたい絶景ドライブスポット（北海道・東北地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋に行きたい青森県の絶景ドライブスポット」ランキングを紹介します！
2位：八甲田山酸ヶ湯温泉周辺ルート（青森市）／37票2位にランクインしたのは、県中央に位置する火山群、八甲田山を経由する「八甲田山酸ヶ湯温泉周辺ルート」です。
ブナやカエデが鮮やかに色づく八甲田周辺のワインディングは、温泉と紅葉が同時に楽しめます。総ヒバ造りの混浴大浴場である通称「ヒバ千人風呂」を有する「酸ヶ湯温泉」も、日帰り入浴におすすめです。
回答者からは「温泉が好きだから」（30代女性／大阪府）、「温泉巡りをしたい」（20代女性／山形県）、「八甲田山の絶景を見て圧倒されたい」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：十和田湖・奥入瀬渓流ドライブ（十和田市〜焼山）／108票1位にランクインしたのは、東北を代表する「十和田湖・奥入瀬渓流ドライブ」です。十和田湖や奥入瀬渓流は、紅葉の名所でもあります。
十和田湖は冬でも凍結しないことから「神秘の湖」とも呼ばれ、湖畔にあるパワースポットの「十和田神社」も有名。奥入瀬渓流は国の天然記念物にも指定され、滝や岩など見どころが豊富です。
回答コメントでは「綺麗な渓谷が見れそう」（20代女性／青森県）、「湖面に写る紅葉の風景も美しそうだから」（40代女性／神奈川県）、「滝と紅葉に癒やされる」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)