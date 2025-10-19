2019年に制作された4分間の狢格圻

10歳の少年と異星人との交流を描いたSF映画の37年後瓩箸靴得作された続編動画に再び注目が集まっている。

10日放送の「金曜ロードショー」(日本テレビ)に登場したのは、1982年公開の名作「E.T.」。SNSでは「何回観ても良い。大好きな映画」「一緒に観てた息子が自転車で飛ぶシーンに大興奮してる」「久しぶりに観て号泣」「40年以上経っても色褪せない」など多くの反響が寄せられていたが、映画の37年後を描いた狢格圻瓩砲弔い討癲屬曚鵑抜尭阿垢襦廖峇僂燭海箸覆た佑論非」「再会の動画もう1回観よう」などのコメントとともに話題に上がっていた。

映画の続編として2019年にCM用に制作された4分間の短編動画「A Holiday Reunion」は、大人になり家族とクリスマスを過ごす主人公の爛┘螢ット瓩慮気豊E.T.瓩やってきて休日を過ごす…という内容で、当時子役として主演を務めた俳優のヘンリー・トーマスが、再び爛┘螢ット疚鬚能弍蕕靴討い襪海箸任睿誕蠅法８什澆皀▲瓮螢の動画サービス企業「Xfinity」公式YouTubeで公開されている。