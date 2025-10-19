「彼に期待していた本来の姿だ」パレス鎌田大地の好調ぶりに英国人記者が感嘆「２年目の成長には目を見張るものがある」【現地発】
10月18日、私はプレミアリーグ第８節のクリスタル・パレス対ボーンマスのゲームを取材するため、前者の本拠地セルハースト・パークに足を運んだ。
プレミアリーグ開幕７試合を終えた時点で、クリスタル・パレス（６位）とボーンマス（４位）がリーグの上位に名を連ねていることを誰が予想しただろうか。
パレスはアーセナルに移籍したエベレチ・エゼを失ったことを考えると、今シーズンの戦いぶりには驚きだ。そして２年目の鎌田大地の成長には目を見張るものがある。
鎌田の多才さは、彼にとっての利点でもあり、欠点でもあった。ピッチ上で様々な役割をこなせた一方で、１つのポジションに定着することを難しくしてきた。これは彼のパレス加入当初の課題だった。しかしプレミアリーグの環境にも慣れ、今やボランチで定位置を確保し、舵取り役として確固たる地位を確立している。
特に今季は開幕から絶好調で、９月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞にもノミネートされた。
そんな日本人MFが３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発した今回のボーンマス戦で、パレスはエリ・クルピに２ゴールを許して２点ビハインドで前半を終える。しかし後半に入ると流れが一変。ジャン＝フィリップ・マテタの２発で２点差をひっくり返す。その後互いに１点ずつを奪い合い、試合は３−３の引き分けに終わった。
フル出場した鎌田はいつもより控えめだったように感じたが、１点差に詰め寄った得点シーンでは、持ち前の視野の広さで見事な浮き球パスを供給し、ゴールの起点になった。今シーズン見せているパフォーマンスこそ、クラブが彼に期待し、望んでいた本来の姿だ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
