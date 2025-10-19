俳優の斉藤祥太が、５年越しに結婚式を挙げたことを報告し、祝福の声が寄せられている。

斎藤は１９日に自身のインスタグラムを更新し「入籍してから５年。先日無事に結婚式を挙げることができました」と報告。タキシード姿で妻や参列者らとの記念写真などを公開した。

さらに「参列していただいた皆様ありがとうございました。皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいです とても幸せな１日で、一生の思い出になりました」と感謝の気持ちをつづった。

続けて「そして私事ですが、今年の初め頃に第二子が産まれまして、娘はお姉ちゃんになりました」と、第二子が誕生していたことを報告し、長女と長男を膝の上に乗せた親子３ショットをアップ。「小さいながら弟が出来た嬉しさに日々手荒い可愛がりをしてくれています ヒヤヒヤしながらも日々の可愛がりに耐え 我慢強く弟も少しつづ成長してきました」と、姉弟の微笑ましい様子を伝えた。

最後に「家族４人笑顔の絶えない家庭を築いていきます。引き続き暖かく見守っていただけたら幸いです」とつづって投稿を締めた。

この投稿にファンからは「祥太くんおめでとうございます！！」「家族４人で幸せな時を重ねていって下さい」「２児パパファイトです」「素敵な家庭を築いてね」など祝福コメントが数多く寄せられている。

祥太は幼少期から、双子の弟・慶太と兄弟で活動し、１９９９年から０３年まで放送のＴＢＳ系「キッズ・ウォー」シリーズなどで活躍。プライベートでは２２年１月に、長年交際していた一般女性と結婚していたことを明かし、２０２３年７月に第１子誕生を発表した。また弟の慶太は１８年９月に一般女性との結婚を発表。２１年８月に第１子長女、２３年５月に第２子次女が誕生している。