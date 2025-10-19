豊橋競輪のＧIII「第１回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」は１９日、最終日を開催した。１２Ｒ決勝は中部と関東での叩き合いを単騎でまくった脇本勇希（２６＝福井）が優勝。ＧIII初制覇を果たした。

地元３人を背にした志田龍星と先行屋のプライドを強く持つ吉田有希の二分戦は、やはり激しい踏み合いに。「やり合ったところを仕掛けられればと思っていた」脇本がチャンスをきっちりとモノにし「自力で（のＳ級優勝）は初めて。うれしい」と喜んだ。



兄・雄太のＧIII初制覇も２０１０年のここ豊橋だった。「兄貴は深谷（知広）さんの番手にハマって差したので。僕の方が上ですね」といたずらっぽく笑ったが、これはもちろん仲がいい兄弟だからこそ言える冗談。「二分戦で警戒されていないからたまたま優勝できた。警戒される中で、ねじ伏せられる力を付けたい」とレベルアップが必要なことは自覚している。

それでも「競輪祭の権利は取れたし来年はＧIにももっと出られそう。それに今回（の賞金）で金持ちになった（笑い）。ダービーの出場も目指して頑張っていきたい」。目線はさらに先を見据えていた。