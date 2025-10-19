◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

４打差の単独首位で出た清水大成（ロピア）は２バーディー、３ボギー、３ダブルボギーの７７と崩れ、通算１アンダーの４位だった。

５月の日本プロ選手権に続く同年メジャー２冠へ逃げ切りを図ったが、この日はティーショットをフェアウェーに運ぶことが出来ず苦戦。「自分的にはナイスショットしたのがちょっとラフに入ったり。微妙にかみ合わなかった。ちょっとひどいゴルフだったなと思います」とぼう然とした表情で振り返った。

３番でバーディーを奪い９アンダーまで伸ばしたが、５番でダブルボギー。７番でもスコアを落とし、後続との差は３打に縮まった。８、９番で２〜３メートルのパーパットを沈めて粘ると、１１番で花道からチップインバーディーを奪い流れを引き寄せたかに見えたが試練は続いた。１２番パー３で３オン２パットを喫し、この日２つ目のダブルボギーで１打差に迫られ、１７番ではグリーン右手前ラフからのアプローチをミスし、３つ目のダブルボギーでトップから陥落した。

前日の第３ラウンドで６３をマークした翌日の７７。「（１１番のバーディーは）僕もすごくいいバーディーだったなと思ったんですけど。なんでかなあ…っていう感じですね。そんなに緊張しすぎずにできていたんですけど」。悔しい敗戦後にも関わらず、雨のなかプレーオフの行方を見届けた。片岡尚之の元へ向かうとハグで優勝を祝い、コースを後にした。