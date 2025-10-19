小久保裕紀監督（５３）率いるソフトバンクが窮地に立たされた。１９日の「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第５戦（みずほペイペイドーム）で日本ハムに１―７と完敗。王手をかけながら３連敗を喫し、通算３勝３敗（アドバンテージ１勝を含む）で、日本シリーズ進出の行方は２０日の最終第６戦に持ち越された。

先発の大津が序盤は無失点で踏ん張ったものの、４回に安打と２四球で満塁のピンチを背負うと、清宮幸の一ゴロの間に先制点を献上。続く田宮に左犠飛を浴び、さらに二死後、万波、矢沢の連打で３点目を失った。３回２／３で降板となり、「先に点を与えないようにと思ってマウンドに上がったが、粘ることができなかった。チームに申し訳ないです」と肩を落とした。

小久保監督は中盤も勝負手を打てず。救援陣も流れを止められず、５回には清宮幸の２点適時二塁打と田宮のスクイズで３点を失った。６回には一塁・山川が２失策を犯すなど、守備の乱れも響いた。

７回には山川が左中間スタンドへソロ本塁打を放ち、一矢を報いたものの、反撃はこの１点止まり。打線も相手先発・古林の前に沈黙した。

まさかの３連敗で逆王手をかけられ、一転して崖っぷち。試合後、小久保監督は「試合展開どうこうよりも、明日がパ・リーグ最後の試合。今年戦ってきた一騎打ちのチームとやりきって、勝てば日本シリーズ、負ければ今シーズン終了。分かりやすいです。やるだけです」と覚悟をにじませた。

最終第６戦の先発はモイネロ。エース左腕は「ここまで全員で戦ってきて積み上げてきたものがある。あとは自分の役割を果たすだけ。チームを勝たせるために全力で腕を振りたい。とにかく最後に勝つ、それだけだね」と言葉に力を込めた。

総力戦となる運命の第６戦。小久保監督が託すモイネロの腕に、チームの命運がかかる。