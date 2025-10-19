映画「プリティウーマン」からイメージしたカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

ワイン＆シャンパンなど【マウントフジ（Mt.Fuji）】

日本の象徴の名を冠した、世界に誇る一杯

マウントフジには有名なレシピが3つ。ジンを使った帝国ホテルのもの、箱根・富士屋ホテルのもの、そしてこちら、日本バーテンダー協会出品のもの。探せば他にもご当地のマウントフジがあるかも？

レシピ

スイートベルモット：40ml

ホワイトラム：20ml

レモンジュース：2tsp.

オレンジビターズ：1dash

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

1939年にスペイン・マドリードで開催された「万国カクテルコンクール」に日本バーテンダー協会が出品したマウントフジは、佳作1位に選出された。

ワイン＆シャンパンなど【マドンナ（Madonna）】

シャンパンで満たされた華やかな一杯

大ヒット映画「プリティウーマン」でも登場する、“いちごとシャンパン”の組み合わせを著者流にアレンジ。華やかな女性をイメージしたこのカクテルは、カシスをプラスして優雅さを演出している。

レシピ

クレームドカシス：20ml

ストロベリーリキュール：20ml

いちご：1個

シャンパン：適量

シャンパン以外の材料と水をブレンダーにかける。フローズンにしたものとシャンパンを同時に注ぎ、お好みでいちごを飾れば完成。

ひとことメモ

カクテルと同名のアーティスト・マドンナさんの好きなシャンパンは「アムール・ドゥー」だとか。

ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）

ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡