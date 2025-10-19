【日本OP】「自他共に認めるシルバーコレクター」片岡尚之がメジャー初V 夢のマスターズ出場に歓喜
◇男子ゴルフツアー 日本オープン最終日（2025年10月19日 栃木県 日光CC＝7238ヤード、パー70）
6位から出た片岡尚之（27＝フリー）が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算3アンダーで並んだ原敏之（34＝YAGOKORO）とのプレーオフを1ホール目で制し、7打差の大逆転でメジャー初優勝を飾り、4年ぶりのツアー2勝目を挙げた。
優勝インタビューは以下の通り。
――今どんな思いですか？
本当にやっと勝てたという思いと、ここまで頑張ってきて良かったなという思いです。最後うれしかったです。
――初優勝から2位が多かった？
自他共に認めるシルバーコレクターになっていて、最初は結構ストロークが離れていたので、優勝は意識しなかったけど、途中また2位かなとか考えながら、勝ち切れたのが凄くうれしいです。
――プレーオフの第2打は緊張したか？
心臓バクバクで、凄く緊張して打ったら、当たりが悪くてグリーンに乗せられなかった。何とか寄せワンで上がれて良かったです。
――正規の18番でナイスパーセーブがあった。あれが大きかったのでは？
18番はしっかり打ってやるという気持ちでしっかり打って、それが入って良かったです。
――優勝者には来年の全英オープン、マスターズの出場権が付与される？
マスターズ出場が夢だったので、それがかなって凄くうれしい。ここから4月までしっかり準備して戦えるように頑張りたいと思います。
――この優勝を誰に伝えたい？
今まで育ててくれた両親と、妻と子どもと、応援してくれた皆さんに感謝したいです。