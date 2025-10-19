女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。人気俳優、女優、タレントらの還暦祝いの幹事を務めたと明かした。

タレントの松本明子とそろって登場。神奈川・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。

MCのお笑いトリオ「ハナコ」岡部大から「先輩たちの還暦祝い、どなたの、何人の幹事されたんですか」と話を振られ、中山は「初年度は勝村（政信）さん」と明かした。

勝村とはお笑いコンビ「ホンジャマカ」でタレントの恵俊彰と共にドラマで共演していたことから幹事を務めることになり、サプライズのパーティーを企画。恵や俳優の高橋克典ら「15人ぐらい」集まったとした。

その際に恵と高橋から「来年僕たち還暦だからよろしくね」と言われ、翌年再び幹事を務めることに。「その年に還暦を迎えられる方が結構いらっしゃって。高島礼子さん、椎名桔平さん」と山下容莉枝も還暦を迎えるために、皆でまとめてお祝いをすることにしたという。

幹事は「1人じゃできないので。島崎和歌子ちゃんと、あとスタッフの方にもお手伝いをお願いして」と仲良しのタレントに手伝ってもらったと回顧。そうして高橋は写っていないものの、恵、椎名、高島、山下、島崎、中山に俳優の上地雄輔、女優のとよた真帆、筒井真理子が集う実際のパーティーの写真が披露されると、岡部は「凄い、還暦パーティーコーディネーターみたいな」と驚いていた。