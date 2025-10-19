レバンガ北海道がFE名古屋にリベンジ成功…富永啓生は21得点の活躍

10月19日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節GAME2が行われ、レバンガ北海道がファイティングイーグルス名古屋に90－74で勝利した。

前半は互いに点を取り合う展開となるなか、北海道はジャリル・オカフォーを中心に得点を重ね、39－34と5点リードで試合を折り返した。

後半に入ると、北海道は富永啓生のゴール下での得点をきっかけにして10－0のランを炸裂させるも、FE名古屋のジャモルコ・ピケットを中心とした猛反撃に遭い、第3クォーター終了時には61－60とリードを広げるには至らず。それでも、迎えた第4クォーターでは序盤に富永が連続で7得点を奪って試合の流れを手繰り寄せると、そのままリードを譲ることなく90－74で勝利した。

今シーズン4勝目をあげた北海道は、富永が21得点、オカフォーが17得点6リバウンド、ケビン・ジョーンズが13得点7リバウンド、ドワイト・ラモスが13得点8アシストをマークした。一方敗れたFE名古屋はピケットが21得点3スティール、ショーン・オマラが14得点、保岡龍斗が8得点を挙げた。

■試合結果



レバンガ北海道 90－74 ファイティングイーグルス名古屋（＠北海きたえーる）



北 海 道｜23｜16｜22｜29｜＝90



FE名古屋｜19｜15｜26｜14｜＝74

【動画】北海道vsFE名古屋のハイライト！