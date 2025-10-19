¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤¬40ÆÀÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡ÄÀçÂæ¤¬»°±ó¤È¤Î·ãÀïÀ©¤·¡¢¥Ûー¥à4Ï¢¾¡¤Ë
¡¡10·î19Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè4ÀáGAME2¤¬¥¼¥Ó¥ª¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀçÂæ89ERS¤¬87－86¤Ç»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤Ë¡£ÀçÂæ¤Ï»°±ó¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤ËÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç13ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢42－43¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âßõÎõ¤ÊÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢ÀçÂæ¤Ï¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ë¥Ðー¤¬Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç10ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢63－62¤È1ÅÀ¥êー¥É¤ÇÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤âÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤â¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê2ÉÃ¤ÇÀçÂæ¤ÎÁ¥À¸À¿Ìé¤¬¥´ー¥ë²¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢87－86¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à4Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀçÂæ¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ðー¤¬¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È7ËÜ¤ò´Þ¤à40ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬18ÆÀÅÀ¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥¨¥ë ¥Àー¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬9ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£°ìÊý3¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±ó¤Ï¥Ì¥ï¥Ð¤¬28ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ä¥ó¥Æ¡¦¥á¥¤¥Æ¥ó¤¬24ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡¢Âç±ºñ¥ÂÀ¤¬16ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀçÂæ89ERS 87－86 »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷¥¼¥Ó¥ª¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¡Ë
ÀçÂæ¡Ã22¡Ã20¡Ã20¡Ã25¡Ã¡á87
»°±ó¡Ã22¡Ã21¡Ã18¡Ã25¡Ã¡á86
¡ÚÆ°²è¡ÛÀçÂævs»°±ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª