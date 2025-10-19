├京都が後半AT10分過ぎの劇的同点弾で優勝に望みつなぐ! 降格圏19位・湘南は18試合ぶりの白星を目前で逃す

└1点ビハインド+数的不利から取った劇的な“勝ち点1”、京都・チョウ監督「その1が大きいとは思わない。だが…」次節の首位対決に意欲