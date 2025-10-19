湘南vs京都 試合記録
【J1第34節】(レモンS)
湘南 1-1(前半1-0)京都
<得点者>
[湘]鈴木章斗(29分)
[京]須貝英大(90分+10)
<退場>
[京]鈴木義宜(45分)
<警告>
[湘]小田裕太郎(79分)、鈴木章斗(90分+3)、池田昌生(90分+6)
[京]ジョアン・ペドロ(90分+2)
主審:今村義朗
├京都が後半AT10分過ぎの劇的同点弾で優勝に望みつなぐ! 降格圏19位・湘南は18試合ぶりの白星を目前で逃す
└1点ビハインド+数的不利から取った劇的な“勝ち点1”、京都・チョウ監督「その1が大きいとは思わない。だが…」次節の首位対決に意欲
湘南 1-1(前半1-0)京都
<得点者>
[湘]鈴木章斗(29分)
[京]須貝英大(90分+10)
<退場>
[京]鈴木義宜(45分)
<警告>
[湘]小田裕太郎(79分)、鈴木章斗(90分+3)、池田昌生(90分+6)
[京]ジョアン・ペドロ(90分+2)
主審:今村義朗
├京都が後半AT10分過ぎの劇的同点弾で優勝に望みつなぐ! 降格圏19位・湘南は18試合ぶりの白星を目前で逃す
└1点ビハインド+数的不利から取った劇的な“勝ち点1”、京都・チョウ監督「その1が大きいとは思わない。だが…」次節の首位対決に意欲