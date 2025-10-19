10月26日(日)サンデーPUSHスポーツは...自己最多55号を達成!ファン100人が衝撃を受けた大谷翔平今季のホームランベスト10!
次回サンデーPUSHスポーツは2025年10月26日(日)放送!
自己最多55号を達成!
ファン100人が衝撃を受けた大谷翔平今季のホームランベスト10!
MC:川島明(麒麟)
ゲスト:中田翔、杉谷拳士、ナジャ・グランディーバ
■2025年も異次元の大活躍!自己最多55号を達成
2024年、50−50を達成し、当時自己最多の54本のホームランを放った大谷。
今年はさらに上回り自己最多となる55本ものホームランを放ち、
投手復帰まで果たす異次元の活躍ぶり!
■ファン100人が衝撃を受けたホームランベスト10!
大谷がレギュラーシーズンで放った55本のホームランの中から、
ファン100人が衝撃を受けたホームランをランキング形式で紹介。
確信歩きや、日本人初のスプラッシュヒットなど記憶に残るホームランから、
奪三振数とホームランで50−50を達成した記録に残るホームランなど様々!
果たして1位に選ばれたのは?
■引退後の初仕事!中田翔が盟友杉谷拳士と共にスタジオに登場
18年間のプロ生活を終え引退を決意した中田翔が、
初の仕事としてサンデーPUSH スポーツに登場!
さらに日本ハムで11年間共にプレーをした盟友・杉谷拳士も!
息ぴったり名コンビのトークでスタジオ大盛り上がり!