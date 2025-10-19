亜鉛を多く含む食品とは？メディカルドック監修医が解説します。

佐藤 直美（管理栄養士）

「亜鉛」とは？

病院・老健・老人ホーム・障害者施設などで給食管理・調理・栄養管理・衛生管理などに携わってきました。2015年管理栄養士免許取得。

亜鉛とは、体内で合成できない必須微量ミネラルで、人が健康を維持するために必要な栄養素です。亜鉛は全身の細胞内に存在し、免疫システムが侵入してきた細菌やウイルスを防御するのに役立ちます。タンパク質およびDNA、つまり全ての細胞の中にある遺伝物質を合成するためにも必要です。妊娠中、乳児期および小児期の体は、十分に成長・発達するために亜鉛を必要とします。亜鉛は創傷治癒にも有用で、適切な味覚や臭覚にも重要です。

亜鉛の一日の摂取量

厚生労働省「日本食事摂取基準(2025年版)」亜鉛の摂取基準

(推奨量)

男性：18~29歳9.0mg

30~64歳9.5mg

65~74歳9.0mg

75歳以上9.0mg

女性：18~29歳7.5mg

30~64歳8.0mg

65~74歳7.5mg

75歳以上7.0mg

妊婦(付加量)：+2mg

授乳婦(付加量)：+3mg

亜鉛を多く含む食品

牡蠣

・大粒の牡蠣1つで1日の必要量を軽くクリアすることができます。(14.0mg/100gあたり)

亜鉛の吸収を助けるビタミンCやクエン酸をレモンなどの柑橘類の汁や果物、味噌などと一緒に摂ると効果的です。

豚レバー

・100gあたり6.9mgの亜鉛が含まれています。

牛肉

・肩ロースに5.6mg、リブロースに3.9mg、ひき肉に5.2mgの亜鉛が含まれています。

亜鉛不足を解消する方法

亜鉛を多く含む食品の摂取

亜鉛は、牡蠣、豚レバー、牛赤身肉、小麦胚芽、油揚げ、カシューナッツ、卵、するめなどに多く含まれています。

亜鉛と一緒に摂取すると効果を高める栄養素・食品

・動物性たんぱく質、亜鉛の吸収を助けるビタミンCやクエン酸をレモンなどの柑橘類の汁や果物,味噌と一緒に摂ると効果的です。

亜鉛の効果を高める摂取タイミング

・摂取する時間帯：朝と夜とでは、夜の方が亜鉛を吸収しやすいとされています。夕食後に摂取すると、寝ている間に成分が体に吸収されやすくなります。

・摂取を避ける時間帯：空腹時を避けることが推奨されます。

また、フィチン酸を多く含む食品（玄米、全粒粉、小麦ふすまなど）やポリフェノールを多く含む食品（コーヒー、緑茶など）と一緒に摂取すると亜鉛の吸収が阻害されるため、時間をずらして摂取するようにしましょう。

「亜鉛が不足すると現れる症状」についてよくある質問

ここまで亜鉛が不足すると現れる症状を紹介しました。ここでは「亜鉛が不足すると現れる症状」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

亜鉛が不足したら何を食べたらいいのでしょうか？

佐藤 直美

牡蠣、豚レバー、牛赤身肉、小麦胚芽、油揚げ、カシューナッツ、卵、するめなどです。偏食やダイエットを避け、一汁三菜のような食事を摂るとよいでしょう。

爪で亜鉛不足を判断するには、どんなところをチェックすればいいのでしょうか？

佐藤 直美

爪が欠けやすくもろくないか、爪に横線が入っていないか、爪の周囲が炎症しやすいか、爪が縦に割れてないか、爪に白い部分ができてないかをチェックするとよいでしょう。

編集部まとめ

亜鉛は人体にとって重要な微量ミネラルの1つです。体内での必要量は少量ですが、300種以上の酵素に関わっており、非常に重要な役割を果たしています。全身の健康維持に欠かせない成分ですが、自分の体では合成できないため、食事などから摂取する必要があります。

亜鉛不足には、亜鉛を多く含む食品と、動物性たんぱく質やクエン酸(ビタミンC)、味噌などと一緒に摂取すると効果を高められるので、食べ合わせも意識しながら食事をするとよいでしょう。

