今週の【重要イベント】臨時国会召集、全国消費者物価、米消費者物価 (10月20日～26日)
―――――――――――――――――――10月20日 (月) ――
◆国内経済
・9月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・シンガポール、マレーシア市場休場
★中国10月最優遇貸出金利 (10:00)
・中国9月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国7-9月期GDP (11:00)
★中国9月鉱工業生産 (11:00)
★中国9月小売売上高 (11:00)
・中国1-9月固定資産投資 (11:00)
・中国1-9月不動産開発投資 (11:00)
・ドイツ9月生産者物価指数 (15:00)
・ユーロ圏8月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏8月建設業生産高 (18:00)
★米国9月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)
★中国共産党が第20期中央委員会第4回全体会議 (4中全会) を開催 (北京、～23日)
―――――――――――――――――――10月21日 (火) ――
◆国内経済
・9月白物家電出荷額 (10:00)
・新型無人補給船「HTV-X」を搭載したH3ロケット7号機が打ち上げ予定 (10:58頃)
・9月食品スーパー売上高 (13:00)
・9月首都圏マンション市場動向 (14:00)
★臨時国会召集 (首相指名選挙)
・10年クライメート・トランジション利付国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場 (時間限定の特別取引)
・APEC財務相会合 (韓国・仁川、～22日)
【海外決算】
[米]ネットフリックス 、GEエアロスペース 、コカ・コーラ 、フィリップ・モリス・インターナショナル 、RTX 、テキサス・インスツルメンツ 、インテュイティブ・サージカル 、ダナハー 、ロッキード・マーチン 、スリーエム 、エレバンス・ヘルス 、ゼネラル・モーターズ
―――――――――――――――――――10月22日 (水) ――
◆国内経済
・9月貿易収支 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
・英国9月消費者物価指数 (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]★テスラ 、IBM 、AT＆T 、ラム・リサーチ 、GEベルノバ 、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス /[独]SAP
―――――――――――――――――――10月23日 (木) ――