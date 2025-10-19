「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（１９日、豊橋）

１２Ｒで決勝戦が行われ、単騎で臨んだ脇本勇希（２６）＝福井・１１５期・Ｓ１＝が最終ホーム９番手からまくって１着。２０１９年７月のデビューから６年３カ月でうれしいＧ３初優勝を飾った。中部３番手回りから伸びた笠松信幸（愛知）が２着、同番手の纐纈洸翔（愛知）は脇本に合わせてまくったが３着だった。

ヒーローはいい表情で表彰式へ。「自力で（Ｓ級）優勝ができたのは初めて。うれしいです」と笑顔で元スピードスケート選手で金メダリストの高木菜那さんと記念撮影に応じていた。

レースでの脇本は単騎で９番手。「中団に入るよりは…」と周回中は最後方を選択した。赤板過ぎから動きが激しくなり、正攻法の志田龍星（岐阜）と６番手から仕掛けた吉田有希（茨城）で主導権争いに。「吉田君が出切ればまずいと思いましたが、志田さんが突っ張ったので、タイミングを見て仕掛けました」。思惑通りの展開に脇本の豪脚が火を噴く。最終ホームから猛然とまくり上げると、吉田に踏み勝った中部カルテットの番手から纐纈がまくる。脇本は纐纈を締め込む形になりつつも、まくり切ってＶゴールを駆け抜けた。

兄でＧＰＶ１、Ｇ１Ｖ１０の脇本雄太（福井）も豊橋でＧ３初優勝（２０１０年８月の記念）を飾っている。「兄は深谷（知広）さんの番手にハマって勝ちましたからね。（自力で勝った）僕が上です」と笑う。ただ、今場所は反省点があるようで「準決は自分だけで、近畿で決められなかったし、決勝は単騎でたまたま優勝できただけ。警戒されていませんでしたから。次は力でねじ伏せて優勝できるようにしたいです」と語る。今年はＧ１に出場しないが、この優勝で来年のＧ１・競輪祭（小倉）出場権を手にできた。「Ｇ１でもっと頑張ります」。偉大な兄に近づく…いや追い越すために、勇希はさらなるパワーとスピードアップを目指してトレーニングに励む。