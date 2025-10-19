特別なダイエット法なし。20kg以上の減量成功したモデルの【痩せグセを作る】簡単習慣
スタイルの美しい女性を目にするたびに、「なぜあの人はいつも体型が崩れないの？」と疑問が浮かんでくるでしょう。そこで今回は、20kg以上の減量に成功し、現在モデルとして活躍するAさんに体型キープの秘訣をインタビュー。彼女が教えてくれた、毎日コツコツ続けているという「痩せグセ」を作るための３つの簡単習慣を紹介します。
食事と食事の間隔が決め手。「12時間ルール」で代謝力アップ！
「ダイエットって食べる時間より、食べない時間の方が大切なんです」とAさん。特に意識しているのが、夜の食事から翌朝までの12時間。例えば、夜８時に食事を終えたら、翌朝は８時以降まで何も口にしないそう。
ボディラインのキープは「スキマ美容」で
電車での移動中、家事の合間、お風呂上がり...。Aさんはスキマ時間を見つけては簡単なストレッチやマッサージに取り組んでいると言います。
運動や美容のための時間を作ることも大切ですが、日常の中でちょっとした時間を見逃さないことも大切。例えば、電車を待つ間に深い呼吸を意識したり、足踏み運動したり、洗い物や歯磨きをしながらつま先立ちしたりなど。「姿勢を意識するだけでも体幹を鍛えることができたりするので、スキマ時間を有効に使うことに意識を向けています」とのことです。
「着れる服」が最高の物差し
意外だったのが、Aさんは極力体重計に乗らないということ。代わりに、体型キープの指標として活用しているのが、「ジャストサイズの服」。「少しでもきつく感じたら要注意。その日から意識的に食事を見直したり、気になる部分を重点的にストレッチします」と語ってくれました。
週に１回は体重やサイズチェックを行うものの、数字に一喜一憂しないのがポイントだそうで、「見た目や体調の変化を重視する方が、健康的に体型をキープできます」とのことです。
いかがでしたか？特別なトレーニングや制限の厳しい食事制限ではなく、日常に無理なく取り入れられる習慣づくりが、痩せグセを作る秘訣ということ。ぜひ日々のダイエットの参考にしてみてくださいね。