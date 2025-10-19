FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏＆真中まな、ビキニ姿でプール満喫「素敵な写真」「映画のワンシーンすぎる」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏（28）が19日、自身のXを更新。メンバーの真中まな（26）とビキニ姿のプールショットを披露した。
【写真】「映画のワンシーンすぎる」ビキニ姿でプールを満喫する仲川瑠夏＆真中まな
仲川は、真中のメンバーカラー空色のハートマークと太陽の絵文字を添え、2枚の写真をアップ。ビキニ姿でプールを楽しむ様子を披露した。
お互いを見つめ合いながら楽しそうに笑い合う姿から、リラックスしたひとときを過ごしている様子が見て取れ、後ろから太陽の光が優しく2人を照らす、ノスタルジックな雰囲気の写真に仕上がっている。
この投稿にファンからは「なんつーいい笑顔」「素敵な写真すぎて涙ちょちょ切れる」「映画のワンシーンすぎる」「本当夏が似合う」「オフ楽しめてそうでよかった！」「なんかカップルみたい笑」などさまざまな反響が寄せられている。
