私にはコンプレックスだったのに…。男性が意外と「気にしていないこと」
自分にとってコンプレックスに感じていることって、「男性から見ると欠点に見えるかも？」と心配になるもの。
でも、意外と男性はあまり気にしていないこともあるのです。
｜体のムチっと感
体がムチッとしてると「太見えしてイヤだ」と女性としては感じるものですが、意外と「そのムチっと感がたまらない」という男性が少なくありません。
女性の理想体型って、女性がイメージするものと男性がイメージするものは違い、実際に付き合うなら「モデル体型よりもマシュマロ体型」という男性がほとんどでしょう。
｜バストの大きさ
バストの大きさをコンプレックスに感じている女性は少なくありませんが、彼女を探す時にバストの大きさのこだわらない男性は意外と多いのです。
｜低い声
声のトーンが低かったり、ハスキーだったりにコンプレックスを感じる女性は少なくありませんが、意外と男性には媚びない印象で可愛く感じるもの。
声のトーンを少し気にしている姿も男性の目には魅力的に映るようで、思わず「そのままでも可愛いよ」と言いたくなるよという男性は少なくないのです。
今回紹介したように、女性としてはコンプレックスに感じていることでも、男性はあまり気にしていなかったり、むしろチャームポイントと思ってくれたりします。
なので、あまりコンプレックスに捉われることなく、ありのままの自分で魅力をアピールしていきましょうね。
🌼弱点が魅力になることも。意外と男性ウケする「女性の性格」