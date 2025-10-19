テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１７日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演した。

槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。

２０１８年に女優・高梨臨と結婚した槙野氏は、交際時の思い出を披露。交際するときに、高梨から「２ゴール決めたら付き合っていい」と言われた？と聞かれると「いや、いや、いや…」と照れ笑いを浮かべた。

槙野氏は「本当の話です。向こうもサッカーのことを知らないし。僕が点を取る仕事だとか、ゴールを守る仕事っていうのも分かってないし。『サッカーだったら２点取ったらいいよ』って言われたんですけど…」と振り返った。

つづけて「僕、６００何試合かぐらい出てるんですけど。後にも先にも、この６００何試合かで１回しかやってないんですよね。１試合２点とってるのは…。これ、（１試合で２得点の）ゴールを決めて。終わって携帯みたら合格って入ってたんです」と愛妻との思い出を笑顔で振り返っていた。