すっかり“極悪ヒール”と化した人気日本人女子レスラーの動画が「怖すぎる」と話題に。衝撃ギミックの自撮りにさまざまなリアクションが届いている。

【映像】怖すぎる…“顔面のイラストが動く”衝撃自撮り

WWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が15日、自身のインスタグラムを更新。トレードマークのフェイスペイントが“不気味に動く”自撮り動画を公開し、ファンをざわつかせている。

アスカは直近のストーリーで採用していた“ムカデ”のデザインを胸元から顔中まで張り巡らせ、どうやらAI加工によって「まるでムカデが動いている」かのような動画を生成した模様。そのギミックに気づいてコメントで指摘する人もいれば、同僚の女子スーパースター、カルメン・ペトロヴィッチは「めっちゃ怖い」とコメントしていた。

元同僚イヨ・スカイらとの抗争が泥沼化し、すっかり“ヒール化”してしまった彼女は、得意技の毒霧を顔から垂れ流している奇妙な動画を翌日にも投稿。こちらも「AIでは？」という指摘が届いていたが、アスカらしい“コラ技術”を称賛するコメントも。日本時間17、18日に両国国技館で開催されたWWE日本ツアー「WWE SuperShow Japan」でも大きな歓声を浴びていたが、ヒールになってもカルト的人気は健在のようだ。

